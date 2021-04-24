男童練柔道遭重摔昏迷　涉事教練被揭曾當差毆犯

台灣一名7歲黃姓男童周三（21日）在台中一間柔道館練習柔道時，被師兄及教練連摔倒逾20次後昏迷，送院證實腦死亡，可能變成植物人。警方以涉嫌過失傷害罪將涉事柔道教練移送檢方調查，台中地檢署周五（23日）傳喚教練，後者強調沒想到會出意外，目前已獲放行。黃父指兒子正與死神搏鬥，是等教練的道歉，但對方一直未有回應。

黃父周五表示，兒子送抵醫院時已經腦死，目前正插喉躺在深切治療病房，希望能等到教練的真心道歉。醫生為男童做手術後，向家屬表示院方檢查患者發現腦部出血，手術後出現腦死狀況，就算救活也可能成為植物人。

台媒起底何姓教練，他現年67歲，曾擔任台中地檢署法警，但在1983年間因故離職，據指是因為他曾痛毆逃跑的犯人而被處分，甚至有指他是被開除。他擁有柔道6段的實力，目前是台中市柔道委員會的委員，在該柔道館義務教學生已有5、6年。

委員會主任委員李成顯表示，何教練平時教學認真，看到學生不摔，會一直叫他起來摔，但也不會特別嚴厲和暴力，「我當時不在現場，不了解（事發）原因」。李強調，接觸柔道數十年，從未發生學員被摔到顱內出血，覺得十分奇怪。