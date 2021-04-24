中國海軍成立72周年圖集　美軍近觀遼寧號照片入選

中國官方媒體周五（23日）發布紀念解放軍海軍成立72周年圖集，選入一張美軍攝影師拍攝、美國海軍神盾驅逐艦馬斯廷號的指揮官「蹺腳」觀察解放軍航母遼寧號的照片，引起關注。

解放軍海軍政治工作宣傳文化中心官方微信公眾號「人民海軍」，發布72張照片展示海軍72年來的發展變化，選取從1949年至2021年每年最具代表性的照片，而最後一張便是美軍本月初發布的照片，顯示馬斯廷號本月4日在西太平洋菲律賓海與遼寧艦保持一段距離並排航行，美軍一名指揮官「蹺腳」坐着，另一名指揮官站立在旁，兩人皆在注視不遠處的遼寧號。

內媒引述分析師表示，這張照片出現在官方紀念圖集令人相當意外，原因在於攝影師是美軍人員、最先在美軍官方網站發布，更特別的是照片透露出的言外之意是「美軍輕鬆監控解放軍，並不把遼寧號戰力放在心上」，美國正在對遼寧號進行認知作戰，彰顯遼寧號並非美軍的威脅等。

分析續指，中國官方此前未對該照片作出回應，而今次入選紀念圖集可視作一次非正式回應，同時展示出海軍的自信和開放的姿態。