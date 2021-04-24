華航機師接觸者再增1個案　菲律賓台商死後證染疫

台灣周六（24日）新增6宗新冠肺炎境外輸入個案，分別自菲律賓、1宗印度及2宗由印尼入境病例。華航一名印尼籍機師早前於澳洲確診，接觸者中新增一名40多歲男子感染。另外，一名本月初自菲律賓返台台商，檢疫期屆滿前被發現在檢疫旅館猝死，死後被驗出感染。

指揮中心指出，華航新增的確診患者，是該公司的貨機機組人員。本月9日至16日曾執勤至新西蘭及荷蘭，期間沒有症狀，返台後於19日檢測。個案期後於22日飛至日本，返台後居家檢疫，周六證實確診，感染源頭正在調查，當局已掌握14名接觸者。印尼籍華航機師的接觸者中已累計有5人確診。

而檢疫期間死亡的70多歲蔡姓台商，長期定居菲律賓，本月8日返台，入境後到檢疫旅館隔離。周一（19日）因為食欲不佳求醫，因沒有發燒及呼吸道症狀，因此沒有檢測；至周三（21日）被發現倒臥在房內，死後檢測證實染疫。

6宗境外輸入個案，分別是自菲律賓入境的菲籍20多歲男子、長居當地的70多歲台灣男子、及菲籍20多歲女性外勞。其他3人則是一名印度籍20多歲男學生，以及來自印尼的20多歲男學生及30多歲男漁工。