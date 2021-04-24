研究證實缺水易引發地震　地下水位低致斷層活動

台灣的中央研究院周六（24日）證實，台灣西部的地震頻率與地下水位有關，每年2月至4月台灣西部的地震活動達到高峰，而在7月至9月降至最低值，表示冬季陸地儲水減少，有利逆斷層活動，更容易引發地震。有關研究已在《科學進展》（Science Advances）期刊發表。

中研院地球科學研究員許雅儒分析2002年至2018年，台灣的地震與地下水位的關係。結果發現，當夏季降雨量較多，陸地儲水增加，逆斷層便不易滑動。相反，冬季末春初時，西部地區出現缺水情況，地下儲水減少，便會引發逆斷層活動，令地震發生頻率較高。

她指出，2010年的6.4級甲仙地震、2012年的6.4級霧台地震，以及2016年的6.6級美濃地震，都是發生在2、3月，反映其中的關係。

而季節地下水位的變化驅動地震活動的機制，在台灣東部的深層地震都有同樣的情況。但淺層地震活動的季節變化，就與是否處於汛期無關，無法用流體在斷層帶的作用解釋，反映這種地震有其他的觸發機制。許雅儒指，台灣今年有旱情，氣象局曾指今年的地震數目較多，亦與理論符合。