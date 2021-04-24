廣東省副省長覃偉中　獲任命深圳市代理市長

深圳市六屆人大常委會第50次會議周六（24日）表決通過一系列決議和人事任免事項，當中原任廣東省人民政府副省長覃偉中獲任命為深圳市副市長兼代理市長。另據深圳傳媒報道，第19屆中國國際人才交流大會深圳論壇暨大會周六早上在深圳會展中心舉行，覃偉中同時以深圳市委副書記與市政府黨組書記出席，顯示他當時已兼任前述職位。

資料顯示，現年49歲的覃偉中1996年進入中國石化總公司工作，歷任中國石化股份有限公司發展計劃部化工規劃處處長、發展計劃部副主任兼中國石化新能源辦公室主任等職，2010年調任中國石化九江石油化工總廠廠長、黨委副書記，同時擔任中國石化股份有限公司九江分公司總經理。

至2017年，覃偉中出任中國石油天然氣集團公司副總經理，2019年調任廣東省副省長，負責生態環境、住房城鄉建設、水利、參事、文史、政務服務數據管理方面工作，直至此次履新。

而此次卸任深圳市長的陳如桂，生於1962年9月，曾任廣州市委常委、秘書長、副市長，廣州市委副書記、政法委書記等職，2016年調任中山市委書記，2017年任深圳市市長。