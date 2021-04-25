官媒揭小縣脫貧涉造假　記者調查被搶手機

中央早前公布內地832個貧困縣全部「摘帽」，包括陝西商洛市洛南縣，但有官媒記者近日前往到訪當地時，村內配水設備仍未完善，甚至需要「拉車運水」。當地水利局工作人員拒絕受訪，甚至搶走記者手機。省委、省政府上周六（24日）表示高度重視，已成立調查組深入調查。

據官媒報道，洛南縣位於秦嶺南麓的山區裏，是個偏遠的小縣城，在官方公布脫貧後，理應享有農村五保（保吃、保穿、保住、保醫、保葬）供養制度的五保戶卻需自尋住處，未能達到脫貧攻堅的要求，無勞動能力、無生活來源等的五保戶未能集中安置，同時未能確保飲水安全的脫貧攻堅中最基本底線。

官媒記者4月中旬到訪該縣靈口鎮上河村及三星村的五保戶集中安置房，但看到的是堆放大量雜物，沒有人居住。有當地村民表示，安置房內住的並不是村內的五保戶們，而是附近工程的工程隊。她反映，該安置房一直未接駁供水管道，取水設施已廢棄，水龍頭早已不見蹤影，村民寧願回到只有7、8平方米大、年久失修的破舊磚房居住。

村民表示，為了迎接上級脫貧攻堅的驗收檢查，安置房的修繕工作都是匆忙進行，村幹部在水管還未接駁的情況下強迫他們入住，但隨着洛南縣摘帽脫貧，其生活狀況早已無人問津。有人甚至需要駕駛三輛車，行駛半個多小時到蓄水池運水回家。但記者發現，有的蓄水池長滿青苔，水裏明顯能看到很多雜質。

為了反映飲水難題，記者前往縣扶貧開發局查詢，對方表示有關工程由水利局管理，但當記者當面質詢水利局工作人員時，對方聲稱對村民用水苦況並不知情，又稱「這麼多年沒水吃，群眾咋生存的」。其中一名工作人員致電靈口鎮鄉鎮幹部，後者多次迴避記者詢問，在確認在現場反映情況的村民身份訊息，質問「你是誰家親戚」後，就掛掉電話。

據報道，記者多番詢問後，問題依舊沒解決；諷刺的是，水利局門口展示的展板仍指明「深化扶貧領域腐敗和作風問題專項治理，強化責任擔當，堅決打贏脫貧攻堅戰」等要求。當記者拍攝水利局大門時，工作人員竟搶走記者手機，要求他們立刻離開。