疫情初期捐贈染疫外婆遺體　90後女孩遭受網絡暴力

2020年新冠肺炎疫情在武漢爆發初期，被稱為「火神山女孩」的新冠肺炎康復者吳尚哲，申請到火神山醫院照顧外婆。外婆不幸去世後，她根據外婆生前的意願，捐出外婆的遺體，做法卻引起爭議，令她遭受網絡暴力。

吳尚哲在去年初感染新冠肺炎，為照顧同樣感染的外婆夏豔文，她申請從方艙醫院搬到火神山醫院。外婆於3月6日凌晨病逝，當時未有關於感染傳染狷遺體的捐贈程序。吳尚哲稱外婆外公生前曾偷偷到醫院登記捐贈器官，但不知為何沒有登記成功，因此為完成外婆心願，她手寫一份捐贈書，捐贈外婆的遺體，令外婆是第一位新冠肺炎患者的遺體捐贈者。

中國衛生法學會副會長、清華大學法學院院長申衛星提到，在烈性流行病流行時期，捐贈遺體有助科學研究，在疫情期間可能拯救無數人的生命，價值不亞於烈士。但吳尚哲亦收到網民指責，「說我為了炒作、出名、把外婆的遺體都捐了」，認為她不孝。而她公開曾感染新冠肺炎，令她遭受歧視，有朋友不接聽她的電話，擔心「打電話傳播病毒」。

報道指，根據中國人體器官捐贈管理中心統計，中國2020年人體器官捐贈登記人數首次過百萬，是8年以來的總和。而統計，曾有91人在武漢疫情期間捐贈遺體。