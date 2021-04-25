海關破走私名牌手袋案　涉額2.1億人民幣

廣東珠海拱北海關近日公布，該關近日破獲一宗水貨客團夥以直通車渠道，走私法國著名服裝品牌Hermès（愛馬仕）奢侈品進境案件，一舉搗破3個水客團夥，拘捕10人，涉案金額約2.1億元（人民幣，下同，約2.5億港元)。

內媒上周六（24日）引述拱北海關消息，該關今年1月掌握某團夥代購奢侈品進境銷售的線索，排查後迅速鎖定以王某為首的水客走私團夥。在上月9日晚於上海、廣州、深圳等地的海關緝私局協助下，聯合珠海市警方收網，查封私貨倉庫、店舖4間，查扣涉嫌走私入境的愛馬仕品牌手袋、服飾等280件，價值約3,000萬元（約3,570萬港元）。

經查，走私團夥通過聊天軟件、網絡社交平台等渠道接收國內貨主訂單後，在歐洲採購愛馬仕品牌商品，利用跨境直通車經多個口岸以「螞蟻搬家」方式走私入境，再通過速遞物流公司將貨物寄至上海等地實體店及個人銷售牟利。

辦案警員介紹，團夥主要成員平均年齡不到35歲，作案手段較為隱蔽，通過交替使用不同的跨境直通車，每輛車每天僅出入境一次。在查封的倉庫和店時，一屋子堆滿了各式各樣的Hermès手袋，僅一個倉庫就有上千萬元的涉案物品。