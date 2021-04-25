甲仙區逾100毫米降雨量　專家稱無助水庫蓄水

台灣近期降雨量減少，水庫蓄水量不足，農地灌溉用水不足，民眾用水困難。台灣中央氣象局預測，周日（25日）至周一（26日）兩日受華南雲雨區東移影響，全台有短暫落雨，但仍以北部、東半部為主。其中高雄市甲仙區上周六（24日）錄得逾100毫米的降雨量。

中央氣象局預報員張承傳指，到周四（29日）鋒面南下，雨勢將比近日更加明顯，中部以北及中南部山區均有降雨機率。連續幾天的午後局部降雨及鋒面過境，有氣象專家分析，雖然可望濕潤部分乾涸的水庫，但降雨量離「紓解旱象」的目標還差很遠，後續還得仰賴5、6月梅雨季的降雨量。

南水局副局長鄒漢貴周日回應稱，高雄雖有降雨，但距離攔河堰集水區有數十公里，且大地乾涸已久，都已被大地吸附，期待降雨持續或在集水區降雨，才有助於高屏溪攔河堰川流量的增加。高雄市政府另持續鑿井工程，加速開鑿抗旱水井共有60口，供水情況可望至6月底有改善。

台降雨量不足，屏東恆春鎮日有農民發現水稻出現「白穗」現象，即水稻在生長期間，終止發育，莖稈組織中無法繼續輸送水分和養分到穗部，最終導致減產。有農民表示，今年出現前所未見的災損，因短暫強風和長期乾燥衝擊，稻穗無法授粉，目前已向立委陳述情況。