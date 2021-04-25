加強打擊網絡侵權　引「丁真」商標例子批浪費資源

國家知識產權局一直打擊侵權問題，中央宣傳部版權管理局周日（25日）宣布，加強短片侵權盜版問題，整治短片平台、自媒體及公眾號對他人作品的侵權行為，並要求履行全面主體責任。此外，藏族少年「丁真」的姓名被人惡意搶先註冊為商標，國家知識產權局斥責上述及惡意囤積行為。

版權局過去5年展開的「劍網」專項行動中，局長于慈珂表示，本年更積極打擊短片平台、自媒體及公眾號生產營運者未經授權複製、表演、傳播他人影視、音樂等作品的侵權行為，要求完善版權投訴處理機制，同時鼓勵支持電影著作權集體管理。

目前，有關明星姓名、知名企業商標因「傍名牌」、「蹭熱點」遭惡意搶註，以及大量囤積卻不適用的做法，國家知識產權局藉「丁真」一案為例，稱申請者圖謀不當利益，擾亂商標註冊秩序；之前某公司提交300多項申請，完全是浪費市場資源及行政資源，嚴重損害公眾利益。

另外，不少高校、科研院所的專利難以被發現、被應用，或有小企業難獲取所需的專利技術，出現專利轉化的「兩難」，形成國內有不少「沉睡專利」，有關部門已積極應對解決。