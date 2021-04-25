澳洲防長：兩岸有敵意　不應低估台海衝突可能

澳洲防長達頓周日（25日）接受澳洲廣播公司（ABC）訪問，被問及台海爆發衝突的可能性是否增加，他稱不應低估可能性，又指中國大陸對實現國家統一的意願非常明確，台海有大量軍事活動，兩岸之間存在敵意。

達頓表示，台海爆發衝突將是災難性，沒有人希望看到大陸與台灣或其他任何地方發生衝突。他指，澳洲軍方會與盟友合作，努力維護地區和平，為地區盟友面對的任何威脅做好充分準備。達頓更談及澳洲租給中國私企嵐橋集團99年的達爾文港，他聲稱外交部長佩恩正審查有關案例，如果不符合國家利益，不排除結束對華港口租賃。澳洲政府早前廢除維省與中國簽訂的一帶一路協議，中國外交部表示澳方此舉是開歷史倒車，令中澳關係雪上加霜。

針對阿富汗局勢，達頓強調即使當地安全形勢在未來幾年惡化，澳洲軍隊也不會重返阿富汗，形容這可能性「非常小」。他表示未來仍需密切關注當地恐怖主義威脅。過去20年，3.9萬名澳洲軍人中只有80人駐守阿富汗，美國總統拜登本月宣布將於9月前撤軍後，總理莫里森亦宣布同步撤軍。

另一邊廂，日本政府相關人士上周六（24日）透露，該國政府已開始正式討論台灣海峽出現突發事態時，自衞隊活動的相關法律運用，力圖加強必要的防衞能力。不過相關人士坦承，實際適用計劃顧及中國，會謹慎判斷。