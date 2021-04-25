華航再多2名機組人員確診　染疫群組增至7人

台灣的中央疫情指揮中心指揮官陳時中周日（25日）表示，華航機師感染群組再增2人確診，當局在台接觸者匡列及回溯採檢中發現1人證實染疫；另有一名居家檢疫期滿者確診，同樣為華航機師。另外，台新增1宗境外移入病例，患者自美國入境。

指揮中心指，華航新增的2名台籍男患者分別50多歲及30多歲，均為貨機機組員，感染源均正調查中。前者本月13日至17日曾執勤至美國，18日抵台。至上周四（22日）因指揮中心針對首宗機師確診個案，對接觸者回溯採檢至周日發現染疫。目前已掌握接觸者共11人，其中3人列居家隔離，8人列自主健康管理。

另一名患者本月18日與另3名機組員一同執勤至德國，並由公司安排於當地旅館檢疫，上周四返台後進行3天居家檢疫，至上周六（24日）檢疫期滿後由公司安排採檢，至周日證實確診，已掌握個案接觸者共17名，列自主健康管理。

此外，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，經調查，華航感染群組中有4名機師確定感染英國變異毒株。但由於英國變異毒株已是國際間主要流行的病毒株，因此很難推論究竟在哪個國家感染，亦不能排除是來自同一宗感染個案，其中關聯性還在調查。