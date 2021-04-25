《蔣經國日記》揭大陸曾提議　10俘虜將領換張學良

台灣的已故總統蔣經國記述在任心路歷程的《蔣經國日記》，去年2月首度在美國史丹福大學對外開放。台灣學者林孝庭閲覽後，近日出版書籍並在台媒刊出書中選文，當中揭露當年兩岸密使接觸期間，大陸曾向台北提議，以1949年被中共俘虜的將領黃維、杜聿明與康澤等10人，交換遭蔣介石軟禁的張學良，以及以2億美元購買在台的故宮文物。

文章指出，自1966年文革開始前，兩岸官方曾有不少密使接觸，日記中亦多次提及曹聚仁來函，陳誠、黃少谷等黨政要員收到來自對岸周恩來、張治中等人私函，議題涉及國共第三次合作、外島停戰等諸多複雜層面，但同時亦提到在冷戰時期的台海局勢，乃至於美蘇博弈大環境的影響。

學者又在日記中發現，1958年11月曹聚仁代表北京向台北提議，以前國民黨將領們交換張學良，以及購買在台故宮文物。此外，日記還顯示出在冷戰環境下，美國與中國大陸逐步增加接觸，兩岸的關係也發生重要變化，如1971年美國再提「台灣地位未定論」、中共入聯後釋放所俘虜的國軍將領等都對蔣經國造成不少壓力。