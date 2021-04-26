錯換人生28年案　遺孀斥養母撒謊誣衊

江西已故男子姚策據傳生前因末期肝癌急需換肝，才得悉自己28年前與另一嬰兒調換一案，事件衍生的問題至今發酵不斷。其妻子熊磊上周六（24日）接受內媒訪問時，反駁丈夫養母許敏的言論，表示丈夫看手機新聞才得悉自己非親生，養父母得知血型不符就偷偷走去做DNA檢測，而許敏在當時也並無打算「割肝救子」。

熊磊接受內媒訪問時，否認在姚策病重時將許敏拉黑封鎖，反指對方自從認了親生兒子後，被網民以語言暴力批評。由於熊對網絡一竅不通，未能為許澄清，加上她當時一心想照顧丈夫，根本無暇理會。直至許敏多次斥責，其行為令人感到不勝其煩，之後才一氣之下才將對方封鎖。

至於「割肝救子」的説法也不屬實，熊磊宣稱許敏後期為給其丈夫治病，並非花了50多萬元（人民幣，下同，約59.7萬港元），而只是出了10多萬元（約11.9萬港元），其餘的都是自己出錢，現在她手頭上根本沒錢。至於對方沒能見上姚策最後一面，熊表示並沒有阻撓許見自己的養子，而是她在接到電話後拒絕見面。

另外，熊磊早前接獲許敏提告要索回姚策名下的九江房產，她稱丈夫生前曾納下遺囑，但自己不知道他如何處置房產，目前正準備應訴。同日，有記者釋出與許敏的電話錄音，前者一直疑似誘導後者説出只要房子不要見養子最後一面的話。徐敏隨後發文稱已報警處理。