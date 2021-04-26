萬載縣民眾違規燒煙花炮仗　當局斥傳統根深柢固難禁

江西省宜春市萬載縣近日發布消息稱，有民眾舉報當地居民經常焚燒垃圾，縣政府至今未禁燃燒煙花炮仗等，導致環境烏煙瘴氣。萬載縣城管等執法人員到各村巡查，發現情況屬實，但強調當地是生產煙花炮仗的主要地區，在節日燃放的習俗根深柢固，個別民眾環保意識不強，才會出現上述情況。

執法人員上周三（21日）到村落巡查，發現有城區居民安全和環保意識不強，將使用過的蜂窩煤球直接投放至垃圾桶中，餘火引燃垃圾。另有民眾為使菜地更加肥沃，焚燒枯草樹葉，開荒種菜。在煙花炮仗方面，當地劃定禁止區域，加強宣傳工作，收回禁燃區內企業零售許可證或營業執照等。當局表示，試圖從源頭加強煙花炮仗禁放管控，惟效果不佳，仍存在上述情況。

縣生態環境局表示，當地燃放煙花炮仗已成為傳統文化象徵，目前有近15萬人在從事該產業；部分企業會在固定的試驗場地試燃試放；也有民眾受傳統觀念影響，在節日燃放煙花炮仗。縣政府網站資料顯示，全縣相關企業有290間，產品出口份額佔全國18%。當局上周六（24日）表示，目前的整改工作是加強宣傳、加強監管執法，若發現多次違規且不聽勸阻的民眾或企業，將依法處罰。