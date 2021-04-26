內地新增11宗確診　日均接種疫苗416萬劑次

內地周一（26日）公布新增11宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。山東省煙台市衞健委表示，一名留學生早前自英國返國後確診，治愈出院後28日再發現感染。過去一個月，內地日均疫苗接種率約416萬劑次，內地衞健委估計到今年底，將可達至八成人接種疫苗的群體免疫目標。

據了解，出現在煙台市芝罘的復陽（治愈後再感染）個案姓王，為於英國留學的19歲男子。他於2月25日自英國出發，經芬蘭轉機，2月26日抵達上海隔離期間，被診斷為確診病例。治愈返回芝罘區健康監測期間，核酸檢測均無感染。4月25日，王男根據疫情防控規定接受覆查時，核酸檢測顯示受感染。目前，患者的全部接觸者已接受隔離，核酸檢測均無感染。患者居住小區、涉及車輛和場所等核酸檢測同樣無感染。

內地過去一日新增境外輸入病例分別為雲南3宗，上海和四川各2宗，江蘇、福建、廣東和陝西各一宗，無新增疑似或死亡病例。至今內地累計90,599人確診，當中4,636人病亡。

據國家衞健委官網消息，截至上周五（23日），全國31省區市累計報告接種新冠病毒疫苗近2.2億劑次，而過去一個月累計新增接種1.3億劑次，日均接種逾416萬劑次。內地要實現全國80%人口接種疫苗的群體免疫目標，便需要11.2億人接種新冠疫苗，目前距離該目標尚有9億。按過去一個月的日均接種速度估算，還需約7個月時間。