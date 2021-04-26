Tesla願開展第三方檢測　女車主批隱瞞數據

美國電動車廠特斯拉（Tesla）於周日（25日）深夜，再次就女車主於上海車展站車頂維權一事發布消息，稱已跟車主張女士的家人取得聯絡，會積極進行調解和第三方檢測。至於當日已行政拘留屆滿獲釋的張女士，同晚也在網上向公眾發文致歉，承認當日維權方式過激，又再次批評車廠未經其同意發布行車數據，又質疑車廠公開數據存在隱瞞。

張女士稱，維權本身並不違法，但採取的方式一定要合法、合規、合情、合理。對車廠近日做法，她提出多點質疑。首先，她反駁車廠指其不願接受第三方檢測，強調只是不接受對方指定的檢測機構。至於Tesla副總裁陶琳指其提出巨額賠償，張女士要求對方拿出證據，否則應公開道歉。另陶質疑事件背後有人操作，張女士指摘是赤裸裸的人身攻擊和惡意揣測。

對車廠提供的數據，張女士也指出存在隱瞞和不合理，當中包括車輛穩定程序激活時間、軚盤轉向度。另她又指車廠提供的數據不充分，例如沒有司機制動力數據、沒有全程動能回收電機反向扭矩制動力比例，以及沒有ABS/ESP全程四輪液壓流量分配制動力比例等。

對被指事發時車輛超速，張女接受訪問時回應稱，「當天回程正趕上高峰期，那個路段兩個紅綠燈僅僅相隔500米，怎會開到118km/h」，她希望車廠工作人員可以到事故現場做一次實測。張女士現計劃回河南後，與車廠相關負責人員面談。