警破「殺豬盤」詐騙案　涉逾600萬人民幣拘26人

有市民被人以炒股等方式詐騙。

湖南湘潭警方近日公布偵破一宗「殺豬盤」（即網絡交友騙案）案，有市民被人以期貨、炒股等方式詐騙，經過多方偵查，涉案的26名疑犯全部落網，59名受害人遍布14個省區市，損失金額達669萬元（人民幣，下同，約780萬港元）。

內媒周一（26日）報道，公安局去年6月23日接到黃女士的報案，稱一次與朋友交流股票心得時，被拉進一個號稱專家的炒股群，再輾轉加入一個叫「昌鑫匯」的虛擬投資平台。黃女士指當時轉了1萬元（約1.19萬港元）進去，賺了1,000元（約1,190港元）能轉出來。投資獲利後，黃女士陸續追加投資29萬多元（約35萬港元），但其後發現無法提取款項。

經警方調查發現，股民於昌鑫匯投資的錢被直接轉到另一家公司，投資平台上顯示的投資額，其實是一串任由行騙者於後台操作的數字。公安局岳塘分局霞城派出所副所長唐發洋表示，騙徒以電腦安裝自動撥號軟件致電受害人，同時在軟件裏設定3個等級，將受害人拉入事先建立的微信群。

在微信群裏，潛伏的騙徒會不定期帶動氣氛，吹捧「老師」專業水平，讓受害人更加相信老師，然後將有意向者拉入小群組，再介紹到昌鑫匯虛擬平台進行詐騙。去年6月，專案組分赴廣東、海南、廣西、四川等地採取行動，直到今年4月11日，最後一名主犯落網。目前該案已進入起訴階段。