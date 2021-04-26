去年全球軍費開支逆勢增長2.6%　中國連續26年增加

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）周一（26日）指出，即使新冠疫情令全球國內生產總值收縮4.4%，2020年全球軍事支出上升至近2萬億美元（約15.6萬億港元），逆勢增長2.6%，中國的軍費更是連續26年增加。

報告指出，全球最大的兩個軍事支出國是美國和中國，美國佔總支出的39%，中國則佔13%。中國軍費開支隨經濟增長持續上升，估計2020年達到2,520億美元（約1.96萬億港元）。美國在經過7年削減軍費後，2020年連續第3年增加支出，這或反映美國憂慮中國及俄羅斯等戰略對手帶來的威脅。

研究員席爾瓦（Diego Lopes da Silva）表示，人們認為大流行病會令軍費減少，上述發展是出乎意料，反映疫情在去年未對全球軍事支出產生重大影響，但各國可能是需時適應這種衝擊。他指出，有迹象顯示疫情影響部分國家，例如智利、南韓等決定重新分配軍費以應對疫情，巴西和俄羅斯等雖無表明軍費因疫情而重新分配，惟支出遠低於2020年的原始預算。

另有研究員指，由於2020年中國的GDP呈正增長，它成為世界上唯一一個軍費增加、軍事負擔卻無增加的主要軍費支出國。中國軍費持續增長，部分原因是長期軍事現代化和擴張計劃，這符合其追趕其他主要軍事大國的意願。