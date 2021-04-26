大陸南海擴軍加劇緊張　台於東沙島實彈訓練

解放軍海軍3艘主戰艦上周六（24日）在海南舉行交接儀式，正式服役，進一步引發南海局勢緊張。台國安局長陳明通周一（26日）稱，大陸在南海的布局造成周邊地區關係緊張。為提升防衞能力，台灣駐守於東沙島的海巡署官兵於周日（25日）和下月2日舉行實彈射擊訓練。

陳明通周一上午前往立法院外交及國防委員會報告前受訪稱，國安局對解放艦艇在海南三亞軍港服役的資訊均有掌握。對澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）表示，不應低估兩岸爆發衝突的可能，澳洲會與盟友合作維持區盟和平，陳明通指事件反映大陸近年加緊建軍，已引起周邊國家的緊張。

國防安全研究院軍事戰略暨產業所長蘇紫雲指出，除主權爭議外，南海可說是維繫大陸經濟活動的海上生命線，因為南海不但是大陸重要的海運航線，該海域更藏有大量天然氣、原油、可燃冰等資源。他推測，未來大陸若對台動武，將以東部戰區作為進攻的主力，配合南部戰區海軍發揮「外線作戰」。

台灣一年一度的漢光演習電腦兵棋推演自上周五（23日）展開，共分「聯合防空、戰力防護、濱海決勝、灘岸殲敵」4階段。據台媒引述台軍資深將領透露，這次漢光37號兵推是模擬解放軍2個兩棲作戰打擊群及2個航母戰鬥群，以夾擊方式攻台。為防止解放軍突破海峽第一道防線，台軍會以快速布雷艇阻絕攻勢。因此台軍正興建12艘「沱江級」軍艦，可攜帶大量攻船導彈，配合潛艦部隊，務求守住澎湖防衞第一線。另台海洋委員會稱，海巡署除參與電腦兵推，也將派遣船艦參與海軍實兵演習。

另據Facebook「台灣西南空域」顯示，解放軍機周一上午3度飛赴該空域，均遭台軍廣播驅離。據指3架解放軍機分別為運8反潛機、運8電子干擾機，以及運8技術偵察機。其中一架運8偵察機於上午9時更以離海面僅30米高度低飛，疑為尋找雷達死角。截至周日為止，解放軍機今年累計進入台空域82天共273架次，本月已達100架次。