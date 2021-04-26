華航第7名確診機師　疑德國酒測時地勤無戴手套染疫

台灣的華航機師感染群組周日（25日）再多2名貨機機師確診，累計7人染疫。第7名確診機師稱懷疑在德國進行酒精測試時，當地地勤接觸檢測物品時沒有戴手套所致。疫情指揮中心指揮官陳時中周日表示，該名機師對台灣的影響低，時間上從外站接觸感染的可能性較高，但感染源頭仍然無法確定。

台媒周一（26日）報道，第7名確診機師指出，懷疑是執勤至德國時，進行2次酒精測試，但地勤人員調整測試吹嘴時無戴手套，因此感染。他得知確診後，曾提醒同事在德國執勤前進行測試時要注意。報道指，該機師上周六（24日）證實確診後，已到醫院接受治療。他執勤期間有遵守防疫措施，停留外站時也沒有外出，回程時在公司安排下才離開房間。

華航周一（26日）表示，法蘭克福地勤人員均按照測試器使用操作規定，檢測前針對酒測器及手部進行消毒，酒測器使用一次性全新未拆，以保障雙方安全。華航稱會配合指揮中心執行措施，擴大採檢及加快為員工接種疫苗。

另外，有民眾近日投訴，指台北捷運上有2名乘客違規脫口罩吃東西，其中1人喝湯，另1人四處張望，疑似知道車廂內禁止飲食而協助把風。台北捷運證實收到有關投訴，當日已經立即派員處理，惟到場後未有看到違規飲食的乘客，將查看閉路電視畫面追查2人身份，會依法處罰款1,500元至7,500元（新台幣，約422港元至2,113港元）。