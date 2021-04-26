政府購房政策新設限制　買家年齡需在35歲以下

安徽合肥本月推出的新購房政策，試圖控制樓價飆升，讓房地產市場平穩發展，其中一項規定是購房人年齡必需在35歲以下，讓大批網民不解，有農村出身者反對。住房保障和房產管理局周日（25日）回應，重申未對35歲以上有意置業人士設限。

合肥熱點區域及學區房的房價高漲，以政務區的學區房為例，價格與去年同期相比已升了50%、漲價至每平方米6萬元（人民幣，下同，約7.2萬港元）。因此，新頒的《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》的8大新政中，就實施如限購、熱門樓盤「搖號+限售」等政策。

對於新政中「登記購房人登記購房之日時年齡在35歲以下」，有網民説道自己剛好壓線，農村出身的他們靠自己力量，剛賺夠首付之際，房價就大漲或需一次性付款；希望新政壓低樓價卻受年齡限制。局方稱35歲以上人士可參加普通購房者搖號購房，解釋35歲以下購房政策的原意，是考慮到該群打工時間不長、積蓄有限，能參與首批剛需搖號，可按最低首付比例購房，減低年輕人壓力。

目前，合肥供應新房的區域分布集中在主城區外的區域，而非核心區，教育主要區域的供應量嚴重不足。另有輿論指出，新推政策與其他省會城市相比仍算寬鬆，這或會無法有效堵住炒房客。