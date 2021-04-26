中科大提升光儲存時間至1小時　稱刷新世界紀錄

中國科學技術大學周日（25日）公布稱，該校研究團隊在光量子存儲領域有重要突破，將光存儲時間提升至1小時，刷新2013年德國團隊創造的1分鐘世界紀錄，向實現量子USB邁出重要一步。研究成果已於國際學術期刊《自然通訊》（Nature Communications）發表。

光是現代訊息傳輸的基本載體，光的存儲在量子通訊領域十分重要，用光量子存儲可以構建量子中繼，克服傳輸損耗。其中一個解決遠程量子通訊的方法是量子USB，將光子儲存，透過運輸USB來傳輸量子訊息。光以每秒30萬公里的速度運行，學術界一直研究如何降低光速，甚至讓光「停留下來」。考慮應用於飛機及高鐵等運輸工具的速度，量子USB的光存儲時間要達到小時量級。

研究團隊的李傳鋒、周宗權研究組在2015年，製造出光學拉曼外差探測核磁共振譜儀，刻畫摻銪矽酸釔晶體光學躍遷的完整哈密頓量。近期，研究組在此基礎下，結合原子頻率梳量子存儲方案及一階塞曼效應為零磁場下技術，成功實現光信號的長壽命存儲。之後，團隊將會通過改善儲存效率及信噪比，有望實現量子USB。