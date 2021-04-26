學校教用意念令熟蛋孵化小雞　官媒轟「騙子」

河南省鄭州市春霖職業培訓學校在雜誌發表的一篇實驗報告，內容聲稱學生利用「超心理意識能量方法」，使煮熟的雞蛋變成生雞蛋並孵化小雞。該文章近日在網上引發熱議，作者之一、該校校長郭萍周一（26日）接受內媒訪問時表示，假如網民不相信，可以培訓孩子試驗。內地官媒同日發文，直指事件是「偽科學，真騙子」。鄭州市人力資源和社會保障局已介入調查。

該報告稱實驗目標是「選擇正常、新鮮的受精雞蛋，經過開水煮沸後變成熟雞蛋，再通過『特異學生』的『意念和能量傳播』使雞蛋還原成生雞蛋，使它能正常孵化出小雞」，並稱之為「雞蛋翻生」。文章更指，學生在郭萍的指導下，已成功將40多隻蛋「返生」。

有內媒發現，郭萍與國內熱衷傳播特異功能人士過從甚密，甚至共同做實驗、撰文。2019年，她借學校下屬實驗室作為平台，招募8名中小學生進行「熟綠豆的翻生實驗」，聲稱能透過培訓打開學生的腦屏，該學生與綠豆對話，知道每顆綠豆是男還女。她又發表其他文章稱，曾在培訓學生過程中，發現「火遁，水遁，土遁現象，以及監控下『宏觀物體A桶到B桶隱形傳輸』現象」。

郭萍周一接受內媒訪問時強調，有關實驗都是真實的，而且做過很多次。她指實驗至少有50%的成功率，雖然不知道原理，但認為不應因此被打擊和質疑。她更呼籲網民如果不相信，可以自己去培訓孩子，讓孩子做一下。她又指現在多個上級部門都在找她，影響了她的正常生活。

發表文章的《寫真地理》雜誌，據指是由吉林省新聞廣電局主管。有自稱與雜誌合作的編輯向媒體稱，在雜誌發稿每版費用為750元人民幣（約900港元），每版2,500字連標點符號。該編輯多次強調，「給錢沒有發不了的」。雜誌社工作人員表示，其中一篇涉事文章是於去年投稿，經內容審核後發表。

內地官媒周一發表評論文章稱，超心理意識能量、特異學生、意念和能量傳播這些魔幻劇情，竟堂而皇之出現在期刊論文中，實在是毀人三觀（意指顛覆既有觀念）。官媒批評如此誤人子弟的行為，如何能成為一所學校的校長。同時，學校明目張膽地介紹課程，是否借着某種概念騙錢，認為相關部門應加強監管。

據了解，鄭州春霖職業培訓學校並非註冊學校，而是透過人社局批准成立的、從事職業資格認證培訓機構，於2009年經批准成立，其官網介紹的課程包括「超感知全能全腦」、「原子能量波動速讀」、「快速作文寫作」等。鄭州市人社局工作人員稱，該校今年剛通過資格審核，但具體審批情況則不清楚。