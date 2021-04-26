台槍手冷血射貓頭　被捕後稱僅為「好玩」

台灣台北市文山區有市民上周六（24日）發現家中的貓在露台曬太陽時，竟遭子彈擊中頭部，貓臉受傷鮮血直流。經送往寵物醫院把子彈取出後，已無生命危險。警方逮捕涉嫌開槍的29歲吳姓男子，起出虐貓用的空氣防暴槍及287發鉛、鋁彈。疑兇供稱是因為好玩犯案。

疑兇吳男自稱是建築師，當日拿空氣防暴槍騎車隨機尋找小動物下手。他上周六晚間6時在溪口街開槍射貓後，6時28分又跑到興隆路一段萬有公園開槍射小鳥，但未擊中。當時有途人見到吳男開槍打鳥，遂向警方報案。警方根據閉路電視循線追緝吳男，後者經偵訊後依槍炮罪嫌及違反動保法送辦。吳男堅稱是為好玩，也是首次犯案，但警方對此說法存疑，正深入清查。

受傷貓發文者說，當時疑犯連開兩槍，第1槍沒打中，因聲音太大驚動到貓咪主人，友人跑去陽台查看時，對方竟還開第2槍，第2槍直接打中貓咪臉部，貓咪流血痛到在地上打滾，主人當時嚇得趕快找毛巾包貓去醫院，飼主事後也很氣憤社會治安敗壞，表示附近就是捷運站，老人小孩很多，擔憂如果今天不是射貓而是小孩呢？網民大罵，「實在太可惡了！」、「感覺好痛，祝貓貓早日康復，兇手早日落網」、「兇手會有報應的」。