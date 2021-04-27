少年強姦罪成　父母發現自白信後代子伸冤

河北霸州市一名王姓少年半年前因強姦罪成被判囚4年，至今仍然宣稱自己無辜。其父母近日打掃房間發現兒子留下的信件，內容講述自己眾叛親離，但堅稱冤枉。父母後來翻查呈堂證據及供詞，認為判案依據存疑；加上父親多次打子，仍然從未聽過對方承認罪行，決定提出上訴。內媒周一（26日）報道，案件轉交至廊坊市中級人民法院。

公訴機關稱17歲的王某在酒吧包廂廁所內，以暴力手段強行與13歲的艾女發生性關係。被告聲稱只是攙扶她到馬桶嘔吐，自己在後面看顧。惟侍應許某稱透過磨砂玻璃，看到二人一前一後的動作，而且女方發出的聲音，判斷他們正在性交，同時看到被告強行猥褻對方。

惟證據清單中的診斷證明顯示，受害人外陰及處女膜未見擦傷、裂傷及出血，陰道亦無驗出人精斑，內褲的可疑人精斑非屬被告的DNA，反而與許某的DNA相同。許某雖然被判罪，但王某因「提取到精斑與發生性關係並不是必然關係」為由，判處強姦罪成。

王父翻查證詞，發現女事主的陳述前後矛盾，而且承認酒後意識不清，因此認為其證詞可信度低，不可成為證據。