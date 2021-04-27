清華校慶舞蹈被批低俗　網民反應兩極

北京清華大學近日迎來110周年校慶，學生都載歌載舞熱烈慶賀。內媒周日（25日）報道，有微博博主看到母校師妹穿着金色連身裙大跳熱舞感到失望，批評她們猶如「趕集賣藝、洗浴中心開業」。網民看到如此評論，都激烈議論表演是否低俗。

多名清華女生身穿金色連身裙及黑色高跟鞋，在儀仗隊的配樂下搭配舞蹈表演。衣服稍微性感、舞姿有點笨拙，各人扭動身體但未見有色情動作。惟影片上傳後遭一名出身清華的男博主轉發，批評看不出美感、編排拙劣、配樂尷尬。此話一出至今獲得7,000多人轉發，有網民指清華作為中國第一學府，卻出現這個水平，「大學墮落了、年輕人墮落了」。

有不少博主隨即反駁有關言論，認為女生除了有腦袋還會跳舞，舞蹈亦沒有帶意識形態或價值輸出，完全是女生自己的魅力展現；加上這是對內表演，只讓校內人士觀看，目的是歡樂盡興。對於編舞粗拙，有網民解釋她們本來就並非專業舞蹈員，在學業壓力大的情況下排出舞蹈，已經是盡心盡力了。

有內媒就道出該名博主的言語間，故意拉向色情表演的方向，説出來的污言穢語實際是對涉事女生的網絡暴力，指女生本來的人生目標不是跳舞，一次不足的表演不可以否定其努力，亦不可以否定清華大學。