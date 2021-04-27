小學教師參與孵化熟蛋　列論文第二作者感荒誕

網上近日瘋傳一篇論文稱學生「運用超心理意識能量」，使熟雞蛋翻生並孵化出小雞，引發社會嘩然。據了解，實驗涉及的孵化基地為「園之原」家庭農場，農場主人郭太安表示，不知道自己是論文的第二作者。他已向教育局提交情況說明，講述自己在事件中參與的部分，並接到警方通知要求配合調查。官媒再次批評論文荒誕，必須予以打擊。

該篇具爭議的論文，是由河南省鄭州市春霖職業培訓學校在雜誌發表。作者之一郭太安，是當地一名小學教師。他周一（26日）表示，整個實驗中只參與了雞蛋的孵化。去年8月，有學生家長找到他談及這實驗，並從他的農場拿雞蛋回家，之後再派人將「翻生」的蛋送回來進行孵化。

郭太安又稱，送回來的雞蛋孵化成功率很低，7隻當中只有1隻成功。被問如何證明送回來的蛋拿出去的一批，他稱雞蛋上「有編號」，但記不起是誰做的。他強調有份參與此事，但並無報酬。對自己被列論文第二作者，感到荒誕。

另在內地中央電視台周一的新聞聯播中，主持人也提到熟蛋「翻生」一事，直斥事件傷害很大，侮辱性極強，首當其衝受害的是學生。主持人又質疑這種所謂論文，是如何通過審核並得以發表的，背後又是否涉及利益輸送，希望相關部門調查。