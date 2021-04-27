衞星圖揭美軍神盾艦　曾混入遼寧號航母編隊

美國海軍神盾驅逐艦馬斯廷號的指揮官早前「蹺腳」觀察中國解放軍航母遼寧號的照片，令遼寧號動向受到關注。最新網傳衞星圖片顯示，遼寧號位處台灣東部外海接近宮古海峽處，美國海軍伯克級神盾驅逐艦強勢混入遼寧號航母編隊，並緊跟遼寧號後方。

國外追蹤公開船艦動態的Twitter帳戶「OSINT-1」周一（26日）發布遼寧號與美軍的衞星定位圖片，可見遼寧號附近有其航母編隊054A型導彈護衞艦、052D型導彈驅逐艦、055型導彈驅逐艦及901型綜合補給艦。美軍有伯克級驅逐艦混入艦群之中，位處落在隊尾的901型綜合補給艦前，緊跟遼寧號後方。有台灣網民笑言「美軍真的要一路跟到上海或是青島」。

遼寧號早前疑在海南島東外海原地停留近一天，引來外界猜測是機械故障，台媒一度戲謔報道。惟網傳衞星圖片顯示，遼寧號周一正在呂宋島西北外海航行，或將離開南海進入巴士海峽。大陸媒體抨擊台媒為了政治目的，引用不可靠的論壇網傳消息造謠是離譜之舉。

另外，號稱「攻台利器」的中方首艘075型兩棲攻擊艦海南號的女班長吳桐日前受訪，因其名字諧音與「武統」一樣，引來熱議及大陸官媒報道。不少台灣網民認為是對台灣明嘲暗諷。