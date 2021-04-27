內地公布28項措施　推進自貿港貿易自由便利化

內地支持海南自貿區發展的措施一浪接一浪。近日商務部等20部門聯合印發《關於推進海南自由貿易港貿易自由化便利化若干措施的通知》，從貨物和服務貿易兩方面，提出共28項措施。

商務部周一（26日）公布，上述措施針對貨物貿易方面共有13項，包括洋浦保稅港區內先行試點經「一線」進出口原油和成品油不實行企業資格和數量管理，進口食糖不納入關稅配額總量管理，下放國際航行船舶保稅加油許可權限，支持展開有關認證機構資質審批試點等。

服務貿易措施共15項，包括允許外國機構獨立舉辦涉外經濟技術展，但不得以「中國」、「中華」、「全國」、「國家」等字眼冠名；技術進出口經營活動不需辦理對外貿易經營者備案登記；探索取消設立拍賣企業審核許可和商業特許經營備案；支持創建國家文化出口基地，建設國家對外文化貿易基地等。

商務部自貿區港司司長唐文弘在同日舉行的專題新聞發布會上表示，通知中有關船舶保稅加油許可權下放等安排，使海南成為國內首個在省域範圍內獲得保稅油地方經營許可權的地區，有助把洋浦港打造成東南亞具有影響力的保稅油供應基地。