印媒批川航停飛阻醫療物資供應　華外交部稱正溝通

印度近日爆發新一波新冠肺炎疫情，抗疫物資嚴重短缺，因病死亡人數激增。中國政府多次表示願意為該國提供醫療物資援助。惟印媒周一（26日）報道，由於中國四川航空旗下物流公司，因應當地疫情變化停飛印度，對醫療物資供應造成極大影響。

印媒報道稱，川航旗下川航物流公司周一表示，已暫停包括西安來往德里在內的6條航線的貨運航班，為期15天。有從中國採購製氧機的當地代理商對此大感意外，目前惟有將物資繞道到其他國家運往當地。此外，中國供應商也被指控哄抬醫療物資價格，從中取利。

內地官媒周一向川航物流公司了解，證實該公司確實暫停飛往印度的貨運航班，又指公司正重新評估航班防疫等原有保障方案，制訂新的安排。有民航業內人士認為，考慮到印度疫情帶來的輸入風險大增，川航物流公司已不能用原來的防疫標準，執飛來往當地的貨運航班，希望川航等國內航空公司，盡快更新相關防疫操作手冊，恢復中印間的航空貨運連接。

在周一舉行中國外交部記者會上，有印媒記者就事件提問，外交部發言人汪文斌回應，中方一直高度關注印度的疫情形勢發展，雙方正保持溝通。如印方提出具體需求，中方願提供力所能及的支持和幫助。中國駐印度使館發言人王小劍參贊也表示，中方將鼓勵和指導中國企業積極配合，助印方採購各類所需防疫物資。另中國駐斯里蘭卡大使館同日在Twitter發文表示，800部製氧機當日從香港空運至德里，一周內還會再運1萬部。