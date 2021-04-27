日外交藍皮書　首列華海警船入釣島違國際法

日本首相菅義偉周一（26日）與印度總理莫迪舉行電話會談，傳達對中國在東海和南海試圖單方面改變現狀及允許海警局使用武器的《海警法》的嚴重憂慮。日本最新的外交藍皮書周二（27日）出爐，首次列明中國海警船進入釣魚島海域違反國際法，並繼續認定台灣是重要的夥伴與朋友。

日印首腦電話會談持續約25分鐘，為實現自由開放的印度太平洋，雙方同意雙邊及通過日美澳印「四方安全對話」（Quad）合作的重要性，並確認緊密合作抗疫。由於新冠疫情擴大，菅義偉取消本月底訪問印度和菲律賓，菅義偉與莫迪一致同意重新協調，以實現面對面會談。菅義偉表示，希望在網絡、去碳化、衞生等領域的合作取得進展，歡迎印度推進採用日本新幹線模式的首個高鐵計劃，將繼續促進多領域雙邊合作。

日本外相茂木敏充周二在內閣會議上報告2021年版外交藍皮書，提到對中國加強海洋活動及軍事擴張，對區內以至國際的安全保障帶來的嚴重憂慮及危機意識，相關用字比去年強烈。藍皮書又提到，中國海警船多次進入釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊海域，違反國際法，又批評中國實施《海警法》。

藍皮書亦提到台灣，延續去年立場認定台灣是「重要的夥伴與朋友」，重申支持台灣以觀察員身份參加世界衞生大會（WHA），以免出現防疫漏洞。至於南韓，日方亦延續去年立場視之為「重要的鄰國」，但指出該國有關慰安婦的法庭判決，令雙邊關係惡化，要求採取適當的措施改正。