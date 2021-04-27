日無印良品聲明現「搶註」字眼　再遭華企控商業詆毀

日本無印良品（MUJI）前年被中國「北京無印良品」控告侵權，法院判處「北京無印良品」勝訴，日方需賠償並發聲明消除侵權的影響。日本無印良品近日再因聲明被指涉嫌商業詆毀，被北京無印良品的母公司北京棉田紡織品有限公司（下稱北京棉田）起訴。北京市朝陽區人民法院周日（25日）公開審理此案。

根據前年的判決，日本無印良品及上海、北京的分公司，對北京棉田的商標專用權構成侵權，需立即停止侵權行為，賠償62萬元人民幣（約75萬港元）。日方發表的聲明中，使用了「搶註」這一措辭。北京棉田認為，「搶註」商標一詞對其商譽構成影響，因此以商業詆毀為由，再向日方起訴。

MUJI指，「搶註」不代表負面評價，是客觀陳述，而且發出聲明已經消除早前被控侵權的不良影響，因此不支持訴訟。北京市朝陽區人民法院知識產權審判庭審判員崔樹磊表示，MUJI是否構成對北京棉田的商業詆毀，主要取決於反不當競爭法對商業詆毀的定義；判斷「搶註」一詞是否虛假或誤導性的訊息，從而判斷是否損害原告的商業聲譽名及商品聲譽。案件暫時未宣判。