官媒批部分網絡短片造假　利用觀眾同情心騙錢

網絡短片及直播近年在內地大行其道，不少人靠此獲得可觀收入。惟官媒周一（26日）報道，有人為了提高點擊率，不惜製造虛假場面，甚至利用大眾的同情心騙取錢財，例如有人為了令小孩出鏡時扮可憐哭泣，便要求他滴眼藥水、甚至掐痛他身體。

報道列舉數個警方近期破獲的虛假影片案件。去年6月一段短片稱貴州省威寧縣有山村傳出龍吟聲，吸引民眾前往觀看，令該處迅速成為網紅村，但遊客並無聽到龍吟聲，只得鳥叫聲，後來警方發現短片是假的，只是將動物園老虎叫聲音頻加入影片，最終涉事4人被行拘及訓誡。

短片擺拍現象猖獗，背後均有專業營銷公司操作。不少曾經紅極一時的作品如「女孩考上大學跪謝父母」、「火鍋店老闆娘教訓醉酒男」，都被證實是擺拍，目的是騙取關注、吸引流量、增加粉絲。更甚者，有短片利用觀眾同情心騙金錢，如四川涼山地區有小女孩拍片自稱未見過母親、父親去世、上不起學，身世悽慘讓人唏噓不已，不少人看後慷慨解囊購買她在片中銷售的「貧困山區蘋果」。

最後，有網民揭發這只是一場「直播帶貨」，小女孩的悲慘身世純屬虛構，她的背後團隊是「韓文團隊」，策劃人承認在拍片過程中，曾為小女孩滴眼藥水扮流淚。韓文團隊利用小女孩扮慘帶貨，獲利達29萬元人民幣（約35萬港元）。

為了整治短片平台亂象，當局過去兩年先後出台「管理規範」，要求平台及時杜絕違規不良內容。官媒批評，一小部分人利用公眾善良和信任造假牟利，污染整個網絡環境，傷害的是整個社會的信任度。