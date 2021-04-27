台華航機師1家人確診　3機師曾染新冠肺炎

台灣的華航機師感染群組持續擴大，周二（27日）再有一名機師的40多歲印尼籍家人確診，另新增3名機師血清含IgG抗體，或顯示曾感染新冠病毒。群組至今共9名機師及2名家人染疫。另外，當地周二新增5宗新冠境外輸入病例，患者分別自菲律賓和加拿大入境。台灣大學、台灣科技大學等校宣布，因應部分師生疑曾接觸染疫機師，即日起停止面授課堂一周。

疫情指揮中心疫情監測組組長、台疾管署長周志浩交代，當局已安排934名華航機師接受採樣，其中925人未染病，6人血清含抗體，3名樣本正檢驗；尚餘338人未採樣。血清含抗體的6人當中，3人為已公布的確診個案，另新增的3人為2男1女，均為台灣籍。當局已安排篩查密切接觸者。

周二境外輸入病例中，1人自加拿大抵台，另外4人則自菲律賓抵台，其中三人為同船船員，分別為兩名緬甸籍和1名中國大陸籍。該船截至目前共5人確診，已掌握接觸者64人，其中14人為同船船員，核酸檢測證實未染疫，其餘50人接受居家隔離或自主健康管理。