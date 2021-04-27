報告指美政客傾向兩岸和平現狀　礙阻嚇大陸攻台

美國軍事智庫蘭德公司（RAND）近日發表報告，指美軍雖然不斷對台灣展現支持，但對中國大陸武力犯台的阻嚇持續減弱，原因是多數美國政客傾向兩岸維持和平的現狀，又不敢明確表達是否出兵協防台灣。美方這種模糊策略，令外界難以判斷台灣是否安全。

該份報告是分析美軍目前在朝鮮半島和台灣海峽的嚇阻力。報告指出，由於美國明確的支持，助南韓的軍力日益強化，從而有效嚇阻北韓的攻擊。但台海方面，造成台灣被威脅的變數，包括兩岸政府的治理能力、信守承諾及意志等。但這些變數在過去20年正逐漸減弱，致現在台海是否陷入戰火全由北京決定。

但報告指出，這不代表兩岸絕對會開戰，因為只要大陸持續優先處理其他問題，例如經濟轉型，那就有希望走向和平統一。因為對北京來說，開戰必須承擔風險，這也是他們不敢貿然武統的主要因素。

大陸軍力持續強化，導致美國出兵捍衞台灣的代價提升，有專家因此質疑是否值得協防台灣。但報告認為，美國不協防台灣的代價恐怕更大，同時會影響亞洲各國對台海局勢的態度。