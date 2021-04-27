政法系官員藏逾880瓶茅台　租屋專門招呼商人朋友

青海省人民檢察院前黨組副書記、副檢察長賈小剛，去年受查後被雙開（開除黨籍及公職）。中紀委官網周二（27日）播出關於他的深度調查，指他嗜酒如命、藏有880多瓶茅台酒，更大搞權色交易，甚至利用職權干預案件調查，最終受查落台。中紀委要求黨員幹部以賈小剛案引以為戒，切勿涉及貪腐。

賈小剛加入最高檢工作25年，2019年空降青海省。中紀委調查稱，他喜歡飲酒、流連酒局，甚至在辦公室存放酒，每次下屬進入辦公室找他時，都見到他不在狀態、身上有酒味，辦案人員亦在他的住所搜出880多箱酒。

中紀委稱：「他到青海來，不是帶着一個工作的團隊，而是帶着一個生活的團隊。」他將河南老家村子的親戚帶到青海，目的就是伺候他的起居生活，費用由他的商人朋友們支付，享受所謂的「管家式」服務，這些商人也希望通過他的影響力承攬工程項目。他租住兩套房，一套自住，一套作為他的食堂，食堂稱為「10號樓」用以招呼商人和朋友。

當女商人想藉過賈小剛獲得工程項目，便投其所好與他發生不正當的性關係來進行權色交易。身為副檢察長，他經常幫朋友給某個地區的司法單位打招呼，變相干預司法。他坦承：「過問案件自己視為是一種家常便飯，朋友讓問，抄起電話就打，朋友的朋友，不認識的人一問也打。」

另外，中國最高人民檢察院檢務督察局前局長、巡視辦前主任肖卓，因涉嫌受賄、濫用職權，移送檢察機關審查起訴後，日前遭雲南省人民檢察院決定逮捕。西藏自治區林芝市委前常委、政法委書記、市公安局黨委書記朱江，因涉嫌嚴重違紀違法，正接受西藏自治區紀委監委紀律審查和監察調查。