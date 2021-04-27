黑衣人闖警局毀電腦　警所長疑包庇刪畫面遭法辦

台灣台北市警局松山分局一名楊姓高級警員，本月16日在街上與人口角衝突後，逃返中崙警局躲避，其後多名黑衣人闖入警局搗亂，破壞多部電腦，期間閉路電視畫面遭人為刪除。台警政署及台北市警局周二（27日）通報，中崙警局前許姓所長及顏姓副所長涉嫌湮滅證據及縱放人犯，移送台北地檢署偵辦。

警方調查指，楊姓警員是督察組技術教官，他於本月15日下班後與友人聚餐，至翌日凌晨2時許返回分局途中，見徐姓男子等人在街上高聲喧嘩，於是出言提醒放低音量，卻遭對方視為挑釁。徐男和另外數人之後尾隨楊回到警局欲理論，當時現場警員已喝令各人冷靜，但徐男仍與楊警發生衝突，期間更將電腦屏幕碰跌致損壞。

惟據指，警局為息事寧人，竟未逮捕或檢控黑衣人。在案發後記者會上，松山分局聲稱由於停電2小時，閉路電視畫面未有錄影。台北市警局長陳嘉昌周二卻證實，事發當時閉路電視畫面曾遭人為刪除，但涉事人員稱並非故意，而是因操作不慎。分局長林志誠則表示，刪除畫面是因不熟悉電腦系統，誤以為停電沒有錄影。

另外，當時分局稱闖入的黑衣人有7人，已經送辦。但經還原閉路電視畫面，當局再發現3名黑衣人涉案，均依妨害公務、毀損公物、妨害秩序等罪送辦。松山分局上周三（21日）亦已處分涉事楊警，同時追究相關行政責任。