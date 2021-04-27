中宣部App淪詐騙工具　市民失百萬人民幣

中共中央宣傳部2019年推出「學習強國」應用程式（App），宣揚中國特色社會主義思想。但近日各地警方發現有騙徒冒充軍人於該App詐騙，四川南充市有市民更被騙逾100萬元（人民幣，下同，約119萬港元）。當局已發出「緊急預警」呼籲市民提防。

在四川綿陽，一名女子報稱經聊天App認識一名自稱現役軍人、離異，正尋找配偶的男子。男子表示由於聊天App遭參察，要求女方轉至「學習強國」App聊天。男子先與受害人建立感情，後透露他炒期貨賺了大錢，又借故把帳號交予女方代為操作，讓對方信以為真，隨後加入投資。數日後，女子發現資金無法提現，被騙合共38.41萬元（約45.9萬港元）。

警方綜合交代，騙徒利用該App須實名申請帳號的特點獲取他人信任，再以「自已是公務員、有內幕資料」為由，誘導受害人到其他平台參與投資或賭博。待受害人「稍嘗甜頭」後，就會要求受害人加倍投資。受害人往往到投資後、打算提取現金時，才發現無法取錢，驚覺受騙。當局指出，除四川外，廣東廣州和上海等地亦有出現相似案件。