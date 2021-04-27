旱情持續濁水溪乾涸裂開　魚蝦曬到變乾屍

台灣旱情未見緩和，近日更出現嚇人一幕。濁水溪雲林縣二崙鄉段的溪床因乾涸而裂開，原生活在溪裏的鱸鰻、台灣鯛魚被曬到見骨，屍體陷在溪床中。當地農民表示，這種情況是幾十年來第一次見，雖然過去兩日落過小雨，但很快便被乾涸已久的地表吸收了，完全沒幫助「如果再不下雨，農民就要倒了」。

因連月來少雨乾旱，濁水溪出現斷流。有民眾近日拍下多張照片上傳至社交平台，只見濁水溪河床乾涸，只剩下一低窪處有些淺淺積水，溪裏的魚蝦，現在因為缺水關係，全都翻肚擱淺在乾涸的溪床上，被曬成魚乾，他更拍下一條體形長大的鱸鰻，畫面讓人不忍直視。他憂心地說，「台灣的母親濁水溪出現生態浩劫，魚蝦全死了」。

有網民質疑這是上游集集攔河堰截流的後果。第四河川局副局長董志剛表示，已經一整年都沒有颱風，造成全台缺水，集集攔河堰的濁水溪上游也是同樣情況，所以西螺大橋以下的河段沒水，並非全因集集攔河堰攔水造成。

旱情緊張，經濟部水利署及台灣自來水公司推動「抗旱2.0計劃」，預計在台中市鑿出88口緊急抗旱井，用以公共用水。蔡英文總統周二（27日）到台中視察水井工程，她稱「現抗旱2.0已經進入到最關鍵的時刻」，呼籲全民一心抗旱。