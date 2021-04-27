腫瘤科醫生爆治療黑幕　衞健委回應案例符合規範

內地問答社交平台知乎一名宣稱是腫瘤科醫生的用戶，日前撰文爆料，因為醫生錯誤診斷以及規範不足，腫瘤患者付出昂貴治療費。他又明確指出一宗上海的案例，稱一名胃癌患者因醫生的治療方法錯誤，導致生存期明顯縮短，花費比常規治療高出10倍。國家衞健委周二（27日）召開新聞會回應，認為該案例的治療原則符合規範。

用戶「張煜醫生」自稱北京大學第三醫院的腫瘤內科醫生，發文提到治療腫瘤的醫生，誤導患者或開出錯誤治療方案。其中，他提到上海某知名三甲醫院的一名外科醫生，治療一名晚期胃癌AFP陽性患者。該醫生向患者推薦被證實無效的療法，又誘導家屬借錢接受昂貴的治療，每次患者到上海治療只能住地下室。最終導致該患者的生存期明顯縮短，家屬欠下十多萬債務。

國家衞健委醫政醫管局局長雅輝表示，已與張煜及所屬醫院聯絡，核實有關情況以作調查。而提及的上海案例，當局組織國家癌症中心及有關權威專家，研究案例的治療過程，認為治療的原則基本符合規範。而當中提到如基因檢測問題、過程中是否涉及不當的利益交換，上海市衞健委正進行調查。如有發現有利益輸送等違法違規行為，將會依法處理。