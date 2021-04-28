內地增12宗輸入確診　嚴打核酸檢測違法行為

國家衞健委周三（28日）公布新增12宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入。內地9個部門周二（27日）聯合發布通知，強調要維護疫苗接種工作順利實施，打擊核酸檢測領域違法違規行為。

據國家衞健委網站消息，該個有關糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點的通知指出，要加強核酸檢測管理，嚴禁虛標價格或超標準收費，嚴厲打擊以快速核酸檢測為名實施的詐騙，或故意篡改核酸檢測證明等違法違規行為。

其他工作重點還包括，深入開展定點醫療機構規範使用醫保基金；持續整治收受利是、術中加項加價、小病大治等醫療亂象，保持打擊「回扣」行為；糾正擾亂醫療服務行業秩序行為，嚴厲打擊網上和網下黃牛、黑救護、黑醫院、黑診所及威脅醫務人員人身安全的違法犯罪行為；全面構建廉潔規範的醫商關係，加大聯合懲戒力度，進一步完善管理制度。

過去一日，內地新增輸入個案分別為廣東和四川各3宗，上海2宗，天津、重慶、雲南和陝西各一宗；同日上海新增4宗疑似病例。至今內地累計90,622人確診，累計死亡個案維持4,636人。