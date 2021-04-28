拜登提名兩華人加入美政府　台裔女科學家有望成副防長

美國總統拜登在內閣欠缺亞裔臉孔的批評聲下，提名兩名華人加入政府。其中出身台灣的女科學家徐若冰（Heidi Shyu）獲提名為負責研發和工程的國防部副部長，一旦通過將成為第二位出任副防長的女性。曾任勞工部副部長的前總統奧巴馬好友盧沛寧（Chris Lu），則獲提名以大使頭銜出任美國駐聯合國代表團，作為管理與改革事務代表。

現年67歲的徐若冰1953年9月在台北出生，10歲移民美國，分別在加拿大新布倫斯瑞克大學及多倫多大學獲得數學學士與碩士學位，並在加州大學洛杉磯分校獲得電子工程碩士。她畢業後成為工程師，參與研究無人機、太空和電子戰，曾在美國休斯飛機公司、諾斯諾普格魯曼防務公司、雷神公司等工作。

徐若冰自2010年底開始為美國陸軍工作，2012年到2016年擔任陸軍採購、物流和技術助理部長。她曾主導包括F35隱形戰機雷達研發等多項美國空軍重要項目，被外界譽為「F35戰機雷達之母」。若其提名獲通過，她將成為亞裔美國人在國防部任職最高級的官員，亦是繼弗盧努瓦（Michele Flournoy）後第二位出任副防長的女性。負責研發和工程的副防長是國防部技術研發的主管，專注在下一代防衞能力的工作。

現年54歲的盧沛寧1966年6月在新澤西州出生，父母均生於中國大陸，先後移居台灣及美國。盧沛寧畢業於普林斯頓大學伍德羅‧威爾遜學院，並在哈佛大學法學院深造，是奧巴馬的同學。他曾任奧巴馬在參議院的法務主任及代理幕僚長，參與2008至2009年奧巴馬與前總統小布殊的政權交接，2009至2013年擔任內閣秘書長與總統助理，並曾主導「亞裔美國人與太平洋島民白宮倡議」。盧沛寧2014至2017年出任勞工部副部長，為美國史上第二位出任內閣部門副部長的亞裔美國人。