台旱情影響杧果出口　3區明停水檢查設備影響3萬戶

台灣受旱情影響，供水緊張。台灣自來水公司周二（27日）宣布，高雄市將於周四（29日）起停水，以進行設備檢驗，預計有3萬戶受影響。另外，台南市政府持續推動公私營部門使用回收水，減少自來水使用量，延長水庫供水日數。

自來水公司稱，停水區域位於大寮區、鳳山區、大樹區，時間為上午9時至晚上11時30分，大寮區的中庄里、前庄里則降壓供水。該公司提醒民眾於停水前6小時完成儲水，停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久，造成摩打損壞。另在旱情嚴重的台南，市政府推動使用回收水，令每日回收水使用量大幅提升到約6,000噸；回收水主要用於清洗街道、澆灌行人道樹木和非人體接觸的各類用水。

環保組織綠色和平周三（28日）舉行記者會，出示經濟部水利署最新的報告，卻已是約10年前的資料。報告稱若不採取補救措施，2030年台南市、高雄市用水缺口將成全台最大，每日分別可達63萬、62萬公噸。綠色和平專案主任劉羿君表示，該報告2012年公布後，2015、2018年及今年發生3次嚴重旱情，新竹、台南、高雄經歷6次不同程度的限水措施，她呼籲政府應盡快宣告氣候緊急狀態，落實長期減碳及治水政策。

台灣旱情告急，農業大受影響。農委會統計，入春以來至4月21日，全台農業估計損失4.78億元新台幣（約1.35億港元），損失最嚴重的是杧果。農業收成受創亦影響出口，有香港水果零售商預計，今年台灣杧果的售價會比去年上升20%至30%。