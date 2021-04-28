漢光演習以中英雙語舉行　美售台改良型反輻射導彈

台軍上周五（23日）起展開為期8天7夜的「漢光37號」演習複合式兵棋推演，今年亦跟隨過去數年依照中英雙語模式進行。另外，美國國防部周一（26日）公布，該國軍火巨企洛歇馬丁修改1.38億美元（約10.8億港元）合約，為台灣F16戰機提供改良型AGM88導彈，增強台空軍戰力。

台國防部日前公布上年度的施政績效報告，其中一項評估項目關於台軍受外交及國際形勢限制，同盟作戰部分少有機會演習，近年在大陸軍力威脅增加下，建議循序培養各級指揮官外語能力，並考慮在演習中驗證試行雙語假定及指揮方式。報告指出，已於年度漢光演習兵棋推演及實兵演練中，把演習假定、狀況發布、訓練目標及評鑑標準等，藉由聯戰訓練管理系統及聯合戰區模擬系統，把中英語模式納入演習，以增加同盟作戰經驗。

台防長邱國正上周五主持演習講話時，勉勵參演官兵結合當前敵情狀況與戰場環境，精進戰術戰法，落實保密規定，順利完成今次演習任務。台媒指出，美方過去都會派出觀察團訪台觀摩漢光演習，在兵棋推演及實兵演練結束後，則會安排與總統府高層及國防部官員會晤。其中在2015年，美方就派出一名退伍中將率團訪台，討論台美軍事合作等相關議題。

另外，美國前總統特朗普政府於2017年6月，批准對台出售AGM88空對地高速反雷達反輻射導彈。美國國防部宣布新合約，指AGM88雷達軟件系統獲得修改，數據系統也有所更新，配備更先進的敵我識別系統，改良版AGM88導彈將裝備在台軍的F16機隊。相關工作將在德州沃思堡及台灣進行，預計在明年9月30日完成。

美國前副國家安全顧問博明近日在一場涉華研討會中表示，台灣必須為自己的防衞做更多事，以對大陸可能的侵犯展現出「抵抗的意志」 ，並轉化成操作能力，其形式包括公民防衞兵團、後備兵團、特種行動部隊等。他又認為，台灣應擴大兵役服務的規模，這樣對手才會理解，每一個人都有作戰能力及打仗意志。