4成台灣人料兩岸會開戰　國台辦：不讓國家分裂悲劇重演

國台辦周三（28日）召開記者會，回應台灣有民調稱四成台灣人認為兩岸會開戰。發言人馬曉光表示，大陸願意爭取和平統一，但決不容忍台獨，使國家分裂的悲劇重演，若台獨勢力以為挾洋自重就可以鋌而走險，必將遭受沉重打擊，把台灣推入深淵。

馬曉光稱，對民調結果不作評論，但他指出兩岸達成「九二共識」為兩岸關係和平發展奠定共同政治基礎，至於雙方固有政治分歧，「九二共識」亦做了擱置爭議處理，未來再尋求解決之道。他指，當前兩岸關係緊張的根源是民進黨與台獨勢力挑釁，已非兩岸傳統的政治紛爭，敦促台獨勢力勿將台灣推入深淵。

美國和日本本月16日發布聯合聲明，提及支持台灣。馬曉光表示，美日兩國應恪守一個中國原則，妥善處理台灣問題，停止干涉中國內政。他又批評，台灣駐日代表謝長廷將福島核污染水與核電廠正常運行產生的廢水混為一談，為日本辯護、愚弄台灣民眾。

馬曉光稱，大陸高度關注台灣修憲一事，反對任何形式的「修憲謀獨」分裂行徑，將採取反制措施；又指聯合國已承認中華人民共和國是中國唯一合法政府，解決了中國在聯合國的代表權問題，體現聯合國所堅持的一個中國原則，台灣參與任何國際組織都應按此原則處理。他將「小三通」未恢復、兩岸民眾不可正常往來、台海局勢緊張等問題，都歸咎於民進黨採取歧視性、政治性限制措施阻隔兩岸交流，勾連外部勢力謀獨挑釁，製造兩岸對立對抗。