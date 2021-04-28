Tesla溝通欠進展　維權女車主促拿出態度解決

內地一名張姓女子早前分別到美國電動車生產商特斯拉（Tesla）於河南鄭州的體驗中心及上海車展維權，指控Tesla煞車失靈，引起其他人甚至官媒關注。曾堅拒妥協但最終「跪低」道歉的Tesla，周三（28日）發布與張女的溝通進展及事件說明，稱會與各級主管部門積極溝通，爭取盡快由第三方權威機構進行相關檢測。

Tesla發布《關於上海車展維權張女士的溝通進展及事件說明》，稱於周二（27日）下午2時半左右與張女取得聯繫，表達進一步溝通的意願和誠意。但對方表示，自己需要調整一下，希望該公司拿出真正解決問題的態度，屆時再溝通。該公司稱，會繼續主動聯絡，也希望張女同意當面溝通，盡快解決事件。

該公司又交代與政府相關部門的溝通情況，稱在主動聯絡張女但無明確進展的前提下，為盡快解決問題，他們同時積極與各級主管部門溝通，申請在相關部門的指導監督下啟動調解，爭取盡快由合資格的第三方權威機構進行檢測，公司將盡全力配合各項檢測工作。

該公司另說明維權事件經過，指一切源於張女父親駕駛Tesla涉及的一宗車禍，當時交通警判定張父因未與前車保持安全距離，對事故負有全部責任，該公司調查後稱未見車輛煞車系統異常。張女其後多次發起維權活動，要求退車及賠償。至於上海車展維權事件，有網民提供資訊表明封某某、韓某等人是主要組織策劃者，該公司稱會保留依法維護自身合法權益的權利。