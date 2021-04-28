深圳官場大洗牌　疑與當地管控樓市不力有關

深圳市領導班子近日大洗牌，當中涉及市長、副市長、市監察委等主要官員辭職或新上任。其中，前市長陳如桂請辭獲准，由廣東省前副省長覃偉中出任副市長及代理市長。有輿論認為，人事調動與當地政府管控樓市不力有關。

深圳市人大常委會第五十次會議於上周六（24日）舉行，會上表決通過一系列人事任免事項，當中8名官員分別離職，10名官員出任新職，現年50歲的覃偉中成為當地首位「70後」代理市長。除陳如桂外，市監察委主任、市中級法院院長、市檢察院院長、市工信局局長、市商務局局長等原任官員，也分別請辭獲准或被免職。

分析指，這次官場換血並不符合行政系統的慣例，可能與地方政府調控樓市不力有關。中央近年強調「房住不炒」，又要求嚴防銀行信貸資金流入房地產市場，惟深圳樓價仍持續攀升。本月初，有網民在微博舉報深圳房產博主「深房理」（本名李雪峰）違規炒樓，並公開其與他人合夥炒樓的材料，包括在微信群招募股東的廣告截圖。當地住建、公安、銀保監等7個部門其後啟動聯合調查。

內地易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，「深房理」案中大規模、有組織、有分工的炒樓團是中國首見，顯示當前部分重點城市從個人炒樓逐漸轉變為有組織炒樓，各地嚴管炒樓的工作仍需要加強。但北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍指出，這輪被換的官員並不包括房地產部門一把手，而市中級法院和市檢察院換帥不排除與政法系統整頓有關。