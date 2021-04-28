送12小時外賣僅賺41元人民幣　官員體驗基層心酸

不少高官一般都在辦公室決策，卻難有親身了解基層苦況。內媒周三（28日）報道北京市人社局勞動關係副處長王林，一改居高臨下的作風，落區擔任1日外賣送餐員，體驗勞動人士的生活。詎料，他12個小時內僅賺41元（人民幣，下同，約49港元），委屈地説道「這個錢太不好掙了」。官媒評論稱，察實情才能説實話辦實事。

在《我為群眾辦實事之局處長走流程》紀錄片中，王林成為外賣平台美團的一日送餐員，片中他在店家裏穿插快跑，遇上塞車無法前行，導航顯示還有24分鐘才抵達，惟送餐時間只剩14分鐘，面臨遲到焦急如焚，餐都涼了。他最終用了近一個小時、遲了20分鐘才完成送餐，賺了6.6元（約7.9港元），但因延遲送達遭平台扣了60%所得。跑了5單送餐的他最後累癱在馬路旁，相比之下，其「師父」同時送了15單。

王林雖無法達成原先訂下賺100元（約120港元）的目標，卻體驗出送餐員生活艱難。官媒評論，管理決策部門應這樣多行動、少説套話及空話，出去真實體驗艱苦行業。美團周三回應，稱正在改善車手的配送體驗，目前已開了22場懇談會、採納了19條騎手建議，另新增了2項幫扶政策。

網民看完播出後均認為，幹部這樣才能感受民生所難，深知他們出門在外不容易。另有網民覺得應該找來官職更高的人，比如副省長來體驗一下，否則看到民間各種高價漲價卻視而不見，資本壓榨操縱依舊，無法為老百姓分憂、擔當他們的後盾。