涉當共諜在台發展組織　5人一審獲判無罪

台灣新黨成員王炳忠、其父王進步、該黨文宣委員會副主任委員林明正、時任新思維中心主任的台北市議員侯漢廷涉共諜案，被控與大陸留學生周泓旭在台發展組織。台北地方法院合議庭周三（28日）宣判，裁定5人全部無罪。台北地檢署不服一審判決，表示要提出上訴。

檢方指，周泓旭於2014年4至5月間先後結識王炳忠、林明正、侯漢廷等人，同年12月起接受大陸國台辦指示擔任聯絡窗口，利用王炳忠等人運作「燎原新聞網」、「新中華兒女學會」，執行「星火T計劃」，在台發展共諜組織，結識現役或退役軍方人員並拓展人脈，並獲大陸國台辦承諾每年資助1500萬元新台幣（約402萬港元）。

該案於2018年6月13日完成偵查，王炳忠、林明正、侯漢廷及王進步均被依違反「國安法」起訴，至2019年4月2日檢方再追加起訴周泓旭，由台北地方法院合併審理，但他們否認犯罪。至於周泓旭被控吸收外交人士未遂的案件，最高法院此前已判他1年2個月監禁，算上羈押天數已完成服刑。

王炳忠表示，全案從頭到尾就是極盡羅織、扭曲正當的兩岸交流，並踐踏人民思想及結社自由；又指「新中華兒女學會」等團體是新黨為發揚理念推動的組織，與中共毫無關聯，在大陸的收入是正當商業行為的合法所得。侯漢廷亦稱是兩岸正常文化交流，沒有危害台灣安全的意圖，質疑檢方先射箭再畫靶；又稱檢調人員已承認起訴書中沒政府機密，更無法具體指出甚麼資料屬機密。王進步也稱自己沒犯罪，只是一個老實人。